دول عربية تهنئ محمد بن سلمان لاختياره ولياً للعهد

هنأ أمير #الكويت الشيخ #صباح_الأحمد_الجابر_الصباح العاهل السعودي #الملك_سلمان_بن_عبد_العزيز باختياره الأمير #محمد_بن_سلمان ولياً للعهد.

وأعرب أمير الكويت عن تمنياته لولي العهد بكل "التوفيق والسداد لخدمة وطنه ومواصلة الإسهام في رفعته وازدهاره، سائلا - سموه - المولى عز وجل أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم كل ما تتطلع إليه من نماء وازدهار تحت ظل قيادته الحكيمة".

من جانبه، هنأ الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الأمير محمد بن سلمان اختياره ولياً للعهد.

وهنأ أيضاً العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الأمير محمد بن سلمان باختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع في اتصال هاتفي.

وأعرب الملك عبدالله خلال الاتصال، عن تمنياته لولي العهد بالتوفيق والسداد لمواصلة عطائه في خدمة وطنه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤكدا اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، والحرص على تمتينها والارتقاء بها في المجالات كافة.

هذا وأجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، اتصالاً هاتفياً بالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أعرب خلاله عن خالص التهنئة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وليًا للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء، متمنيا له التوفيق وللمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق التقدم والرقي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وهنأ ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، الأمير محمد بن سلمان باختياره ولياً للعهد.

فيما هنأ الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الأمير محمد بن سلمان بولاية العهد.

وأيضاً، هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد.

وأعرب في برقية بهذا الخصوص، عن تهنئته لخادم الحرمين الشريفين، وعن ثقته العالية بأن "هذا الاختيار الحكيم سيسهم في تعزيز دور المملكة في دعم القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

كما أرسل محمود عباس برقية تهنئة للأمير محمد بن سلمان، بمناسبة تعيينه ولياً للعهد، متمنيا له كل التوفيق والسداد في مهمته الجديدة.

وأعرب الرئيس الفلسطيني، عن تمنياته للمملكة العربية السعودية، "بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز".

كما هنأ سلطان عُمان السلطان قابوس بن سعيد، الأربعاء، الأمير محمد بن سلمان بولاية العهد.

هذا.. ورحبت منظمة التعاون الإسلامي، باختيار محمد بن سلمان وليا للعهد.

وهنأ العاهل المغربي محمد السادس، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على "الثقة التي حظي بها"، معبرا عن "أصدق تمنياته لسموه، بكامل التوفيق في مهامه السامية".

وأعلن الديوان الملكي المغربي، عن اتصال هاتفي بين محمد السادس ومحمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة تعيينه من قبل خادم الحرمين الشريفين، وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.

وأكد العاهل المغربي وولي العهد السعودي على عمق روابط الأخوة الصادقة، وعلى العلاقات المتميزة؛ القائمة على التعاون المثمر، والتضامن الفعال الجامع بين المملكتين الشقيقتين.

كما شدد محمد السادس ومحمد بن سلمان بن عبد العزيز، على الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، في مختلف المجالات.



