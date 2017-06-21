السعوديون يبايعون محمد بن سلمان وليا للعهد

ما إن صدر صباح الأربعاء الأمر الملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد السعودي، حتى تقاطر المغردون من كل حدب وصوب لمبايعة الأمير الشاب، مطلقين هاشتاغ #ابايع_محمد_بن_سلمان_وليا_ للعهد ، ليصبح بعد فترة قصيرة الترند المتصدر.

وحمل هذا الوسم إلى جانب وسم #محمد_بن_سلمان_وليا_للعهد ، عبارات المبايعة والسمع والطاعة .

واستشهد المبايعون بالإنجازات الكثيرة التي قدمها الأمير الشاب منذ تولي الملك سلمان صدارة الحكم، وأيضا ما يتميز به سموه من الحنكة والإدارة الاقتصادية.

كما تمنوا له التوفيق والسداد، والخير والاستقرار للبلاد.

إلى ذلك، أعاد البعض نشر فيديو يجمع بين الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان، وكتبوا "دعوة خاصة نابعة من قلب الملك عبدالله بن عبدالعزيز طيّب الله ثراه للأمير #محمد_بن_سلمان.





هذا وقد صدر أمر ملكي صباح الأربعاء جاء نصه: بناءً على ما اطلع عليه أعضاء هيئة البيعة من مبررات وتأييد أعضاء هيئة البيعة بالأغلبية العظمى وذلك بأغلبية ( 31 ) من ( 34 ) .

وعملاً بتعاليم الشريعة الإسلامية فيما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه ، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية ، لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير ، وانطلاقاً من المبادئ الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها وضماناً – بعون الله تعالى – لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد ، ومافيه الخير لشعبها الوفي .

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 135 ) بتاريخ 26 / 9 / 1427هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 52 ) بتاريخ 3 / 4 / 1436هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 160 ) بتاريخ 10 / 6 / 1436هـ ، والمؤيد من الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة لاختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ليكون ولياً لولي العهد .

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد ، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية .

ثانياً : اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى .

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .