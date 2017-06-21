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بالصور.. هؤلاء هم الأمراء المعينون حديثاً في السعودية

المصدر: دبي - العربية نت
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عين الملك #سلمان_بن_عبد_العزيز الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع .

فيما أعفا الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير #الداخلية .

كما تم تعيين الأمير #عبد_العزيز_بن_سعود بن نايف بن عبد العزيز وزيرا للداخلية.

بعد إعفاء عبد الرحمن #الربيعان من منصب نائب وزير الداخلية، تم تعيينه مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وعين الأمير فيصل بن #سطام بن عبد العزيز سفيرا للمملكة لدى الجمهورية الإيطالية بمرتبة وزير.

فيصل بن سطام سفير في إيطاليا فيصل بن سطام سفير في إيطاليا

فيما عين الأمير #تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير

تركي بن محمد بن فهد مستشار في الديوان الملكي تركي بن محمد بن فهد مستشار في الديوان الملكي

وعين الدكتور أحمد بن محمد #السالم نائبا لوزير الداخلية بمرتبة وزير

بعد إعفاء الدكتور ناصر #الداود من منصبه وتعيينه وكيلا لوزارة الداخلية بمرتبة وزير.

وعين الأمير #بندر بن خالد بن فيصل بن عبد العزيز #مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

بندر بن خالد الفيصل مستشار في الديوان الملكي بندر بن خالد الفيصل مستشار في الديوان الملكي

كما عين الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

عبد العزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس هيئة الرياضة عبد العزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس هيئة الرياضة

بالإضافة إلى تعيين الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفيرا لدى ألمانيا.

الأمير خالد بن بندر بن سلطان الأمير خالد بن بندر بن سلطان

وتم تعيين عبد الله بن خالد بن سلطان مستشارا بالديوان الملكي

عبد الله بن خالد بن سلطان مستشار في الديوان الملكي عبد الله بن خالد بن سلطان مستشار في الديوان الملكي

كما عُيّن الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائبا لأمير منطقة الجوف.

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