تعرف على وزير الداخلية السعودي الجديد

صدر أمر ملكي سعودي صباح الأربعاء قضى بتعيين الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزيراً للداخلية، بعد إعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من منصب وزير الداخلية.

فمن هو وزير الداخلية الشاب؟

ولد الأمير #عبدالعزيز_بن_سعود_بن_نايف في الرابع من نوفمبر عام 1983 م.

تخرج من مدارس #الظهران الأهلية، ودرس القانون في جامعة الملك سعود، ليعمل بعدها في القطاع الخاص.

شغل منصب عضوية اللجنة العليا لجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز للسنة النبوية، وعضوية اللجنة العلمية للجائزة بتكليف من الأمير نايف

وبعد تولي #الملك_سلمان الحكم تم تكليفه بالعمل مستشاراً في الديوان الملكي في إدارة الحقوق وإدارة الأنظمة، ثم الإدارة العامة للحدود، بالإضافة إلى وحدة المستشارين.

وفي الفترة الأخيرة عمل الأمير عبد العزيز لمدة ستة أشهر في الشعبة السياسية، ثم مستشاراً في مكتب وزير الدفاع، ليصدر الأمر الملكي في مايو من العام الماضي بتعيينه مستشاراً لوزير الداخلية، ثم وزيرا للداخلية اليوم الأربعاء.