السعوديون يبايعون محمد بن سلمان وليا للعهد

بايع السعوديون الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد عقب صلاة التراويح الأربعاء في قصر الصفا بمكة المكرمة.

وبدأت مراسم مبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد السعودي بوصوله إلى قصر الصفا في مكة المكرمة، حيث صافح كبار الأمراء وأعضاء هيئة البيعة.

وألقى مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ كلمة بايع فيها الأمير محمد بن سلمان، وأكد فيها أهمية اجتماع الكلمة ووحدة الصف خلف قيادة المملكة.

وشرع الأمراء وشيوخ القبائل بتقديم البيعة ومصافحة الأمير محمد بن سلمان.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد دعا إلى مبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.

وبايع الأمير محمد بن نايف، وليَ وليِ العهد السابق الأمير محمد بن سلمان، ولياً للعهد في قصر الصفا في مكة المكرمة.

ووجه #خادم_الحرمين_الشريفين بأن يتلقى أمراء المناطق ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز البيعة نيابة عن #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وحرصاً من #خادم_الحرمين_الشريفين على راحة المواطنين ورغبة منه في التسهيل عليهم وحتى لا يتكبدوا مشقة السفر إلى مكة المكرمة، فقد أمر بأن يتلقى أمراء المناطق ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز البيعة، اليوم الأربعاء، نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأصدر العاهل السعودي أمراً ملكياً صباح الأربعاء قضى بإعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه ولياً للعهد، وتعيين #الأمير_محمد_بن_سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد في #السعودية، وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع.

واختار 31 من أصل 34 عضواً في #هيئة_البيعة #محمد_بن_سلمان_ولياً_للعهد.