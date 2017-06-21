عند أحد مداخل مدينة الطائف البرية قال ابني إنه يعرف رائحة الطائف، سألته: وكيف هي؟ أجابني بأنه لا يعرف تحديداً «لكن منذ صغري رسخت عندي أن هذه رائحة الطائف».

بالطبع الطائف مدينة ورد وفواكه وأمطار وجبال، وإذا دخلتها وهي حديثة عهد بمطر، فإنك تشم مزيجاً من رائحة الحياة، ولا يمكنك إلا أن تهمس «الله يا ريحة هلي». ما الذي توحيه مثل هذه العبارة «رائحة الذكريات.. عبق القلب؟»، هل للذكريات رائحة؟ هل تستحضر الذاكرة رائحة ما، مثلما تستحضر الجروح، الوجوه، الأماكن، والأحداث؟ أعتقد أن لكل شيء رائحة، تكون محسوسة أحياناً عبر الحاسة البيولوجية المعروفة، وأحياناً تكون مستترة لا يحس بها إلا أشخاص معينون ومعنيون أو ذوو ارتباط روحي بشيء ما أو شخص ما. يمكنك أن تشم رائحة الحنين، رائحة الخيانة، وهذه الأخيرة فاحت كثيراً في الآونة الأخيرة مع تكشف الخيانات القطرية، أو خيانات الإدارة القطرية، لأن الشعب هناك لا علاقة له بمؤامرات من يحسبون أنفسهم «حكومة».

في أماكن عدة من عالمنا العربي، إن كان يصح أن نستمر في تسميته «عالماً»، تنتشر رائحة الدم أكثر من غيرها، ينشأ جيل كامل على هذه الرائحة مخلوطة بروائح البارود والكربون والحرائق وغبار هدم الأبنية، فكيف سيكون شكل هذا الجيل؟ كيف ستكون روحه وعقليته؟ وكيف ستكون علاقته بحاسة الشم عندما يكبر؟ لكبار السن حيلة يمارسونها على الأطفال، ربما لا يدركون تفسيرها، لكنهم يؤدونها بقناعة عجيبة بفعاليتها، وهي وضع قطعة ملابس أو قماش لأم الطفل أو أبيه عندما يفقده لموت أو طلاق أو سفر ويعجز عن النوم، فتراه يأنس بها وينام ويكف عن البكاء، فهل يمكننا وضع قطعة قماش عليها رائحة وطن، وسلام، وأشجار على وجه طفلة أو طفل في مخيمات اللجوء والتهجير القسري أو معتقلات الحقد والكراهية؟ لقد نسي كثير من الأطفال بل حتى الكبار في أكثر من بلد عربي رائحة رمضان، وبالطبع سيفتقدون رائحة العيد افتقادهم الفرح والامان والعيش كبشر في هذا الكوكب الذي يبدو لهم وكأنه حاقد عليهم او ينتقم منهم.

المغتربون عن عائلاتهم، عندما يعودون، ينامون لياليهم الأولى كالأطفال، تحتضنهم رائحة الذكريات، تحيطهم بأمان واطمئنان، وتعطيهم زاداً روحياً ربما هو ما يشكل جزئية من رائحة الوطن، رائحة الارض، واليوم لدينا ملايين المهجرين والمحاصرين لا وسائد لهم، ولا فراش يضوع بالحنين، ولا شيء غير انتظار رحمة الله او معجزاته بعد ان يئسوا من وجود الرحمة في قلوب البشر. في قصة يوسف عليه السلام ان اباه يعقوب عليه السلام ارتد اليه بصره عندما القي عليه قميص يوسف، وفسر بعض العلماء ذلك بأن مادة في عرق الانسان لها تأثير في ازالة المياه البيضاء، وفسرها بعضهم بانه اشتم رائحته، وفي كلتا الحالين هي معجزة من المولى العزيز القدير، لكن الاقرب الى الواقع انه اشتمه بعمق حزنه على فراقه، ولم يمسح به عينيه، ففرح معتبراً رائحته كأنها لقاؤه، والله أعلم.

* نقلا عن "الحياة"