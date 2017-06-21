"العالم الإسلامي" تهنئ باختيار محمد بن سلمان وليا للعهد

هنأت رابطة العالم الإسلامي باختيار الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيرا للدفاع.

ووصف الأمين العام للرابطة عضو هيئة كبار العلماء في المملكة، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، في بيان له الأربعاء، هذا الاختيار والتعيين بأنه موفق ومسدد لشخصية وطنية وعالمية مرموقة خدمت دينها ثم مليكَها ووطنَها وأمتَها، وأن سموه قد سَجَّل مواقفَ ومنجزات تاريخية فيما عهد إليه من مهمات ومسؤوليات، متميزاً بحضور مثمّن "وطنياً وإسلامياً ودولياً".

وقال: "إن مآثرَ الأمير محمد بن سلمان تعد إضافة مهمة وبارزة، تترجم حجم الاستحقاق القيادي لهذا الاختيار والتعيين الذي تم وفق تراتيب إجرائية موفقة"، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية حظيت بالمزيد من ترسيخ دورها الإسلامي القيادي المستحق، ومن حضورها العالمي المتميز والمؤثّر.

وأوضح الدكتور العيسى أن للمسؤوليات التي كُلِّفَ بها الأمير محمد بن سلمان كان لها دور مهم ومحوري في هذا الترسيخ، وكان للتواصل الدولي (النوعي) الذي قام به أثر بارز وشاهد على لسان الجميع بكفاءة المسؤول القيادي وانعكاس أدائه الإيجابي على منظومة العمل السياسي، ومن مكاسبه ذات الأهمية ما عاد بالنفع الكبير على الأمة الإسلامية، هذا فضلاً عن التدابير الموفقة في الشأن الاقتصادي والتنموي، مدعومة بأفق واسع ورصيد مشهود به في كفاءة الاضطلاع بهذه المسؤولية المهمة.

وتابع قائلاً: إن هذا التوفيق في حسن الاختيار والتعيين لسموه الكريم يضاف لمآثر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في تواصل نُصحه للوطن والمواطن والأمة.