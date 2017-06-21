ماذا قال الملك عبدالله للأمير محمد بن سلمان قبل سنوات؟

تداول نشطاء على وسائل التواصل مقطعاً للأمير #محمد_بن_سلمان وهو يؤدي القسم أمام الملك عبدالله، يرحمه الله، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

حيث وقف الأمير محمد بن سلمان أمام #الملك_عبد_الله بن عبدالعزيز رحمه الله عام 2014 مؤديا القسم المعتاد في تولي مناصب قيادية في الدولة بعد تعيينه وزير دولة عضو #مجلس_الوزراء.

وبعد أن ختم الأمير محمد بن سلمان القسم قال له الملك عبدالله: "الله يوفقك لخدمة دينك ووطنك وأمتك العربية والإسلامية".

وكان قد صدر أمر ملكي من قبل خادم الحرمين الشريفين وبأغلبية كبيرة في #مجلس_البيعة لتنصيب الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد خلفاً للأمير محمد بن نايف بعد سلسلة من النجاحات المتوالية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان في عدد من الملفات المحلية والخارجية وقيادتها نحو النجاح.

ويعد الأمير محمد بن سلمان المهندس الحقيقي لبرنامج الإصلاح الداخلي في برنامج الرؤية 2030 الذي تعمل عليه السعودية وفق برنامج وخطط محددة.