الإمارات تهنئ محمد بن سلمان باختياره ولياً للعهد

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، برقية تهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الأمر الملكي باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيرا للدفاع.

وتمنى الشيخ خليفة لولي العهد السعودي التوفيق والسداد لخدمة وطنه والإسهام في تحقيق كل ما يتطلع إليه من رقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بالمناسبة نفسها سائلين الله عز وجل أن يسدد خطاه في أداء مهامه وأعماله.

وقال الشيخ محمد بن زايد "ستبقى الإمارات الأخ والصديق والشريك للسعودية في مواجهة تحديات المنطقة وتعزيز أمنها واستقرارها وبشراكة خيّرة نحو المستقبل".

وغرد الشيخ محمد بن راشد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "نبارك لسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اختياره وليا للعهد بالمملكة ونائبا لرئيس مجلس الوزراء.. سائلين المولى أن يعينه ويوفقه ويسدده".

وأضاف "ونبارك لشعب المملكة هذا الاختيار متمنين لهم الخير والازدهار والاستقرار وسائلين الله أن يعين الأمير محمد في خدمة بلاده وخدمة الإسلام والمسلمين".

نبارك لسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اختياره وليا للعهد بالمملكة ونائبا لرئيس مجلس الوزراء .. سائلين المولى أن يعينه ويوفقه ويسدده — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 21, 2017

ونبارك لشعب المملكة هذا الاختيار متمنين لهم الخير والازدهاروالاستقرار وسائلين الله أن يعين الأمير محمد في خدمة بلاده وخدمة الاسلام والمسلمين — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 21, 2017

هذا وغرد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، على "تويتر" وكتب "السعودية القائد والعضيد والسند، دعواتنا للمملكة بدوام العزّ والاستقرار والازدهار. مستقبلنا مشترك، في اليسر والعسر، وعهدنا هذا من القلب والعقل".

السعودية القائد والعضيد والسند،دعواتنا للملكة بدوام العزّ والإستقرار والإزدهار. مستقبلنا مشترك، في اليسر والعسر، وعهدنا هذا من القلب والعقل. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 21, 2017

من جانبه، هنأ الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الأمير محمد بن سلمان اختياره ولياً للعهد.

وهنأ أيضا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأمير محمد بن سلمان باختياره وليا للعهد في اتصال هاتفي.