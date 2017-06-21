محمد بن سلمان.. مهندس الرؤية السعودية وصانع التحالفات

يعد الأمير #محمد_بن_سلمان #ولي_العهد_السعودي الجديد، مهندس الرؤية السعودية وقائد التحالفات الذي لمع نجمه منذ توليه مناصب قيادية توجها بولاية العهد لحكم الملك سلمان بن عبدالعزيز.

#محمد_بن_سلمان الذي أدى تعليمه العام في #السعودية وكان ضمن العشرة الأوائل على مستوى السعودية في نتائج الثانوية العامة، عشق التحدي والنجاح منذ بدايته ليكمل دراسته الجامعية في القانون من جامعة الملك سعود محققا الترتيب الثاني على دفعته.

النشاط والمنجزات

مع بداية دخول الأمير محمد بن سلمان في المناصب #السياسية في طاقم #الحكومة في السعودية، تم تعيينه في إبريل2007، #مستشارا متفرغا بهيئة الخبراء.

وفي ديسمبر 2009، تم تعيينه مستشارا خاصا لوالده أمير الرياض في ذلك الوقت مع استمراره مستشارا في #هيئة_الخبراء .

كما تم تعيينه أمينا عاما لمركز الرياض للتنافسية ومستشارا خاصا لرئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز كما عمل عضوا في اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية.

ومع بداية 2013، تم تعيينه مستشارا خاصا ومشرفا على المكتب والشؤون الخاصة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء #وزير_الدفاع وذلك بعد تولي والده الملك سلمان ولاية العهد.

في مارس 2013 صدر أمر ملكي بتعيينه رئيسا لديوان ولي العهد ومستشارا خاصا له بمرتبة وزير.

في يوليو 2013 تم تعيينه مشرفا عاما على مكتب وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز بالإضافة لعمله.

وصدر أمر ملكي في إبريل 2014 بتعيين الأمير محمد بن سلمان وزيرا للدولة عضوا بمجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله.

وحينما تولى الملك سلمان الحكم في السعودية مطلع 2015 صدر أمر ملكي بتوليه وزير الدفاع كما صدر أمر آخر بتعيينه رئيسا للديوان الملكي ومستشارا خاصا للملك سلمان. كما صدر أمر بترؤسه المجلس الاقتصادي والتنمية وتشكيل المجلس برئاسة الأمير محمد بن سلمان.

وفي شهر إبريل صدر أمر الملك سلمان باختيار الأمير محمد وليا لولي ولي العهد وتعيينه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع ورئيسا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

قائد التحالفات ومهندس الرؤية

عمل الأمير محمد بن سلمان منذ توليه منصب وزير الدفاع وولي ولي العهد على عمل تحالفات قوية للسعودية لتمكينها من تحقيق الاستقرار بالمنطقة حولها وكان أول تحالف قام به الأمير محمد بن سلمان في عاصفة الحزم لإرجاع الشرعية في اليمن

كما كان الأمير محمد بن سلمان قائدا للتحالف الإسلامي الذي عمل عليه فترة طويلة لخلق قوة إسلامية تردع أي عدوان.

كما قام الأمير محمد بن سلمان بجولات مكوكية كبيرة على مستوى العالم متنقلا ما بين الصين واليابان وروسيا وأميركا ودول متعددة للبحث عن تحالفات وحلول سياسية لكثير من قضايا المنطقة.

فيما عمل الأمير محمد بن سلمان على إصلاحات داخلية في السعودية عبر برنامج الرؤية 2030، حيث أطلق برنامجا شاملا شاركت فيه جميع وزارات الدولة للعمل على إيجاد حلول اقتصادية في السعودية وعدم الاعتماد على النفط كمورد اقتصادي.