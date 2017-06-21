فيديو.. محمد بن نايف يبايع محمد بن سلمان ولياً للعهد

بايع الأمير #محمد_بن_نايف بن عبدالعزيز الأربعاء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد، في قصر الصفا في #مكة.
وكان 31 عضواً من أصل 34 في هيئة البيعة صوتوا لاختيار محمد بن سلمان ولياً للعهد في #السعودية.
وفي وقت سابق الأربعاء صدر أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، ودعا خادم الحرمين الشريفين لـ #مبايعة_الأمير_محمد_بن_سلمان ولياً للعهد بعد صلاة تراويح اليوم الأربعاء بقصر الصفا في #مكة المكرمة.
فيديو : الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز يبايع الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد في قصر الصفا بمكة. pic.twitter.com/wbSJAv0gsg— بدر العساكر B.Asaker (@Badermasaker) June 21, 2017