فيديو.. محمد بن نايف يبايع محمد بن سلمان ولياً للعهد

بايع الأمير #محمد_بن_نايف بن عبدالعزيز الأربعاء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد، في قصر الصفا في #مكة.

وكان 31 عضواً من أصل 34 في هيئة البيعة صوتوا لاختيار محمد بن سلمان ولياً للعهد في #السعودية.

وفي وقت سابق الأربعاء صدر أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، ودعا خادم الحرمين الشريفين لـ #مبايعة_الأمير_محمد_بن_سلمان ولياً للعهد بعد صلاة تراويح اليوم الأربعاء بقصر الصفا في #مكة المكرمة.