"علماء باكستان" يهنئ محمد بن سلمان لاختياره ولياً للعهد

هنأ #مجلس_علماء_باكستان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في المملكة العربية #السعودية، كما تقدم المجلس للحكومة السعودية والشعب السعودي بالتهنئة والمباركة.

وأكد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ الحافظ محمد طاهر محمود أشرفي أن هذه خطوة حكيمة وموفقة من قبل #خادم_الحرمين_الشريفين و #هيئة_البيعة في السعودية لما عرف عن الأمير الشاب من التحلي بالأخلاق الأصيلة والمهارات القيادية والرؤى الناضجة التي تجسدت في رؤية المملكة 2030م، وما قام به ولا يزال أثناء توليه منصب #وزير_الدفاع من خطوات شجاعة تتمثل بالمساهمة في عاصفة الحزم ورعد الشمال والدعوة إلى تشكيل التحالف الإسلامي.

وأضاف أشرفي أن هذا التعيين ترافق مع قرارات طيبة وموفقة كثيرة تعود بالخير على المملكة وشعب المملكة والشعوب الإسلامية.

وأعرب مجلس علماء باكستان عن تمنياته بأن تعود هذه الخطوة الحكيمة على السعودية حكومة وشعباً بالخير، كما أعرب عن تمنياته للأمير الشاب بالنجاح في مهامه الجديدة.