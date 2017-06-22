أمير الشباب.. لقب يطلقه السعوديون على محمد بن سلمان

اعتاد السعوديون إطلاق لقب "أمير الشباب" على ولي العهد الجديد الأمير #محمد_بن_سلمان. فالأمير الشاب وضع حجر أساس مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية، أو ما تُعرف باسم "مسك الخيرية"، وهي مؤسسة خيرية غير ربحية، تكرِّس أهدافها لرعاية وتشجيع التعلم وتنمية مهارات القيادة لدى الشباب.

ومضى محمد بن سلمان، إلى جانب مسؤولياته السياسية، قُدُماً في تقديم رؤية تخدم الشباب السعودي، ففي لقائه مع صحيفة واشنطن بوست الأميركية نيسان/إبريل الماضي، قال إن 70% من مواطني #السعودية هم من الشباب، وإن السعوديين لا يريدون أن يضيعوا حياتهم في دوامة كانوا فيها طوال 30 عاماً جراء الثورة الخمينية الإيرانية.

واستطاع ولي العهد السعودي، في زيارته لوادي السليكون بالولايات المتحدة العام الماضي على سبيل المثال، أن يكسر الصورة التقليدية لرجل الدولة السعودي - بحسب مراقبين - مضيفاً عليها روح الشباب، من خلال اهتمامه بالتقنية ودمجها في رؤية 2030.