الأمراء المعينون يؤدون القسم أمام خادم الحرمين

أدى الأمراء، الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين، #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر الصفا بمكة المكرمة مساء الأربعاء.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية: "أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".

كما أدى القسم الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز، السفير المعين لدى جمهورية إيطاليا، والأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، السفير المعين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، قائلين: "أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".

وقال الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الجوف: "أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل".

كذلك حضر أداء القسم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور نزار بن عبيد مدني.