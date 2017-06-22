القوات السعودية تحبط هجوماً حوثياً قبالة الخوبة

أحبطت #القوات_السعودية، عصر اليوم الخميس، هجوماً من قبل #الميليشيات_الحوثية وحرس #المخلوع_صالح قبالة الخوبة في منطقة #جازان.

وأفاد مراسل "العربية" في جازان أن فرق المراقبة العسكرية في الخطوط الأمامية، بمساندة مدفعيات ومروحيات الأباتشي السعودية أحبطوا هجوم الميليشيات قبالة الخوبة الشمالية وقرية القرن الحدودية.

وفي التفاصيل، تقدمت عناصر راجلة من الميليشيات نحو الحرم الحدودي السعودي، بالتزامن مع تقدم عناصر حوثية أخرى في محور آخر، محاولين تشتيت تركيز قدرة القوات السعودية، إلا أن القوات السعودية المشتركة نجحت في التصدي لهم بعد مقتل العشرات وفرار الآخرين.