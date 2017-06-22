الملك سلمان يأمر بعلاج مصابين صوماليين جراء تفجير

أمر العاهل السعودي، #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، بنقل مصابي حادث تفجير إرهابي استهدف وزير الداخلية الصومالي في العاصمة #مقديشو إلى #الرياض عبر طائرة خاصة لعلاجهم، وتوفير كل ما يلزم لإنهاء معاناتهم التي تضرروا منها جراء التفجير.

وجهزت الطائرة، التي نقلت الدفعة الثانية من المصابين، بكادر طبي عالي المستوى، ومقاعد خصصت لهم، مع توفير العلاجات والأجهزة الطبية للحالات الطارئة.

ويأتي استمرار #السعودية في تقديم هذه المساعدات تأكيداً، كما ينوه مسؤولو مركز الملك سلمان، على نبذها أي جرائم إرهابية تحدث في المنطقة والعالم أجمع، لتؤكد أنها قادرة على محاربة #الإرهاب مهما اختلفت أشكاله.