ترحيب دولي باختيار محمد بن سلمان ولياً للعهد

رحبت رئيسة الوزراء البريطانية، #تيريزا_ماي، باختيار الأمير #محمد_بن_سلمان ولياً للعهد، قائلة إن العلاقات بين #بريطانيا و #السعودية قوية وتاريخية.



وعبرت ماي عن أملها في العمل مع الأمير محمد بن سلمان على تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين في السنوات القادمة والتعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب. كما أكدت على دعم بريطانيا لرؤية المملكة لعام 2030.

وكان عدد من زعماء العالم قد أبدوا إعجابهم بشخصية الأمير محمد بن سلمان وما تفتقت عنه من أسس القيادة منذ أن كان ولياً لولي العهد. ومن بين هؤلاء الرئيس الروسي، فلاديمير #بوتين، والرئيس الأميركي السابق، باراك #أوباما، ورئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، فضلاً عن الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب.