شاهد.. مفتي السعودية لولي العهد: أبايعك على كتاب الله

بايع #مفتي عام المملكة العربية #السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، الأربعاء، الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.

وقال المفتي للأمير محمد بن سلمان وهو يصافحه: "وها أنا أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه".

وألقى المفتي في البداية كلمة عقب وصول #ولي_العهد إلى القاعة التي شهدت مراسم البيعة في قصر الصفا بمكة المكرمة، أكد فيها على وحدة الصف خلف القيادة السعودية.

وبعد مبايعة المفتي لولي العهد، بدأت المبايعة الرسمية من الأمراء وشيوخ القبائل الذين توافدوا على قصر الصفا بمكة المكرمة لمبايعة ولي العهد السعودي عقب صلاة التراويح، تلبية لدعوة من #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.