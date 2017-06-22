هكذا أنقذ "مصري" أهالي تبوك من كارثة

دقائق كانت فاصلة لحدوث #كارثة لا يحمد عقباها بحي سكني في #تبوك، سيارة اشتعلت وسط محطة وقود تكتظ بالأهالي وكانت قاب قوسين أو أدنى من #الانفجار، محاولة الإخماد لم تفلح حتى تدخل مقيم مصري صاحب "شيول" ليقوم بمهمة لقيت إشادة واسعة في #وسائل_التواصل_الاجتماعي.

وانتقلت" العربية.نت "لموقع #الحادثة، والتقت بالمصري جمال بيومي الذي أوضح أن قيامه بهذا العمل كان واجباً لإنقاذ آلاف #السكان القاطنين بجوار ا#لمحطة، حيث حمل السيارة المشتعلة وهي من نوع أودي من وسط المحطة وقام بوضعها في الكثبان الرملية المجاورة بينما كانت على وشك الانفجار.

وقام #المغردون على موقع "تويتر" بتدشين وسم تكريم جمال بيومي نظراً لشجاعته وقيامه بإنقاذ الأهالي في حي المرجان بتبوك، في حين غرد الحساب الرسمي للدفاع المدني صباح الثلاثاء: "مدني تبوك يثمن الدور البطولي للمقيم جمال بيومي في إنقاذ محطة وقود من اشتعالها بعد سحبه مركبة محترقة بداخلها، وقامت وزيرة الهجرة المصرية بالاتصال بجمال والإشادة بردت فعله السريعة الإيجابية.