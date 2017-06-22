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هكذا أنقذ "مصري" أهالي تبوك من كارثة

المصدر: تبوك - إبراهيم الحسين
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دقائق كانت فاصلة لحدوث #كارثة لا يحمد عقباها بحي سكني في #تبوك، سيارة اشتعلت وسط محطة وقود تكتظ بالأهالي وكانت قاب قوسين أو أدنى من #الانفجار، محاولة الإخماد لم تفلح حتى تدخل مقيم مصري صاحب "شيول" ليقوم بمهمة لقيت إشادة واسعة في #وسائل_التواصل_الاجتماعي.

وانتقلت" العربية.نت "لموقع #الحادثة، والتقت بالمصري جمال بيومي الذي أوضح أن قيامه بهذا العمل كان واجباً لإنقاذ آلاف #السكان القاطنين بجوار ا#لمحطة، حيث حمل السيارة المشتعلة وهي من نوع أودي من وسط المحطة وقام بوضعها في الكثبان الرملية المجاورة بينما كانت على وشك الانفجار.

وقام #المغردون على موقع "تويتر" بتدشين وسم تكريم جمال بيومي نظراً لشجاعته وقيامه بإنقاذ الأهالي في حي المرجان بتبوك، في حين غرد الحساب الرسمي للدفاع المدني صباح الثلاثاء: "مدني تبوك يثمن الدور البطولي للمقيم جمال بيومي في إنقاذ محطة وقود من اشتعالها بعد سحبه مركبة محترقة بداخلها، وقامت وزيرة الهجرة المصرية بالاتصال بجمال والإشادة بردت فعله السريعة الإيجابية.

كلمات دالّة

#كارثة, #تبوك, #الانفجار, #وسائل التواصل الاجتماعي, #الحادثة, #السكان, #المغردون

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