شيخ الأزهر يهنئ الأمير محمد بن سلمان لتعيينه وليا للعهد

هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب #شيخ_الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الجمعة، #الأمير_محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز، لاختياره ولياً للعهد بالمملكة العربية #السعودية.

وأعرب الإمام الأكبر عن خالص تمنياته لولي العهد السعودي بالتوفيق والسداد لخدمة دينه ووطنه وأمتيه العربية والإسلامية في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية.

وأشاد شيخ الأزهر بالجهود التي قادها الأمير محمد بن سلمان في خدمة قضايا المنطقة والدفاع عنها وتعزيز التضامن العربي والإسلامي، إضافة إلى جهوده في الارتقاء بالمجتمع السعودي على كافة المستويات.

وأكد الإمام الأكبر على ثقته في قدرة ولي العهد السعودي على مواصلة مسيرته في خدمة قضايا الأمة، سائلاً المولى عز وجل أنْ يوفِّق خطى #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لما فيه الخير للمملكة والعالم العربي والإسلامي.