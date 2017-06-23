فيديو.. عمليات نوعية للقوات السعودية على مواقع الحوثيين

حصلت "العربية" على مقطع فيديو لحظة تنفيذ #القوات_السعودية عملية نوعية على مواقع جديدة تابعة للحوثيين قبالة منطقة #جازان، استخدمتها #الميليشيات لتخزين القذائف والتحصن فيها.

وأفاد مراسل "العربية" في جازان، أن القوات السعودية نفذت عدة عمليات عسكرية ما بين نوعية ومباشرة منذ فجر اليوم الجمعة على معاقل #الحوثيين قبالة جازان، بعد أن استغلت #الميليشيات_الحوثية منازل المدنيين اليمنيين الواقعة في القرى القريبة من الحدود السعودية، للتحصن فيها وتنفيذ هجماتهم على نقاط الرقابة العسكرية السعودية.

من جهة أخرى، واصلت مدفعيات القوات السعودية استهدافها لمواقع حوثية، ونجحت في تدمير آليات ومخزن للذخائر داخل أحد الكهوف الجبلية في محافظة صعدة.