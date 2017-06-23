قصة لوحة جمعت المؤسس والملك سلمان وولي العهد

انتشرت في صفحات #التواصل_الاجتماعي لوحتان للفنانة، نبيلة أبو الجدايل، تجمعان الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود مع الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان.

حول هاتين اللوحتين وغيرهما، قالت الفنانة نبيلة أبو الجدايل لـ"العربية.نت": "لوحتي على الحرير وعنوانها #رؤية_2030 تمثل الأجيال الثلاثة، والأمير محمد بن سلمان شبيه جده بالملامح والأفعال وتفاؤله برؤيته من خلال تعابير وجهه، وهو يشرح للمؤسس رؤيته، لكن الناس أعادوا نشرها وتداولها منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، واعتبروها وكأنها استشراف للمستقبل".

كذلك، اللوحة الثانية كانت بمناسبة اليوم الوطني، وسمّتها الفنانة "تحالف المجد".

وأضافت أبو الجدايل: "رسمتها قبل سنة وانتشرت قبل اليوم الوطني عام 2016، لكن أعاد الناس نشرها اليوم، فهي اللوحة القديمة الجديدة لأنها تحاكي الحاضر فاعتبرها الناس جديدة".

وعن تفاصيل الفكرة قالت نبيلة: "فكرة رسم اللوحات، جاءت خلال دراستي الجامعية للسينما في جامعة هارفرد. فكنت عندما أتعلَّم إخراج المشاهد في الأفلام. أصب كل تفكيري في كيفية الارتقاء بالفن السعودي، وبالتالي بما أنني رسامة فكرت بالمزج بين العالمين، عالم الرسم والفيلم. والاستعانة بعالم الأفلام من حيث الإبداع في خلق المشاهد".

وتابعت: "لم أكتفِ فقط برسم الشخصيات كبورتريهات تقليدية مسطحة بخلفياتها المعتادة بلون واحد، وإنما أردت التميز برسم لوحات جديدة أشبه بالثلاثيّة الأبعاد وإكسابها العمق لتبدو واقعية بأبعادها المختلفة تجذب انتباه جيلنا وتكون ذات صلة به وبعصرنا الحالي". وأكدت أبو الجدايل أنها تخصصت برسم لوحات جدارية على الحرير للملوك وولاة الأمر، حيث تجسد وتوثق التاريخ السعودي بفن يليق به.

وقالت: "لوحاتي تعكس ما أشعر به كمواطنة سعودية وواجبي تجاه وطني في الارتقاء بفنه، إذا أمكنني فعل ذلك. علما أن الصور قديمة وغير ملونة وأحياناً من الناحية التقنية حالتها من الصعب رسمها ومن هنا أواجه التحدي في رسمها وتخيلها وإظهارها بأفضل واجهة ممكنة".

وأشارت أبو الجدايل إلى أن الانجراف وراء الفن التقليدي سهل، لافتةً إلى أنها فخورة بريادة عملها الذي يوثق التاريخ ويعزز الروح الوطنية قائلةً: "درست الفن أيضاً بجامعة نورث إيستيرن وجامعة هارفرد في مدينة بوسطن الأميركية. فأردت أن أكرس تعليمي وموهبتي لخدمة وطني ودعوة الناس لرؤية الفن السعودي والوطن بعيون وبأنامل سعودية تصل للعالمية".