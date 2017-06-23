11 فناناً يشعلون ليالي العيد بين الرياض وجدة

تحشد العاصمة السعودية #الرياض وعروس الساحل الغربي #جدة طاقتها هذه الأيام استعداداً للحفلات الغنائية التي عادت إلى قاموس الفعاليات في مواسم الأعياد، بعد أن كان حضور الفنون يقتصر على بعض المسرحيات الترفيهية والألوان الشعبية لسنوات.

ويتميز عيد الفطر بإطلالة 11 فناناً موزعين على خمس حفلات، ثلاث منها في الرياض واثنتان في جدة. وتنطلق أولى الحفلات ثالث أيام العيد لغاية اليوم السادس، على أن يقام الحفل الخامس في ثامن أيام العيد.

وستكون الحفلات على النحو الآتي:

• الرياض

- رابع أيام العيد: الفنان حسين الجسمي والفنان فؤاد عبدالواحد.

- سادس أيام العيد: الفنان عبادي الجوهر والفنان راشد الفارس والفنان جابر الكاسر.

- ثامن أيام العيد:الفنان رابح صقر والفنان إبراهيم الحكمي والفنان الصاعد عايض.

وتقام هذه الحفلات في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

• جدة

- ثالث أيام العيد: فنان العرب محمد عبده والفنان عبدالله الرويشد.

- خامس أيام العيد: الفنان عبادي الجوهر والفنان رابح صقر والفنان طلال سلامة.

وتقام هذه الحفلات في الصالة المغطاة في ملعب الجوهرة بجدة.