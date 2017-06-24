آل الشيخ: قتل الأبرياء حرام سواء كانوا مسلمين أم لا

قال الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سابقاً، إن من حاول استهداف الحرم المكي "هم من الذين غُسلت أفكارهم فلم يراعوا حرمة للشهر الكريم ولا للمصلين ولا للعشر الآواخر".

وأضاف آل الشيخ، في مداخلة مع قناة "العربية.نت" أن المملكة العربية السعودية "أصابها الكثير من الإرهاب والإرهابيين لمواقفها القوية المتصدية للإرهاب بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان".

وشدد الرئيس العام السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على "أن على العالم أن يتخذ موقفا صارماً من هذه الفئة الباغية، الذين هم ليسوا من #الإسلام من شيء".

وأكد آل الشيخ أن "قتل الأبرياء في أي مكان سواء كانوا #مسلمين أو غير مسلمين فهو حرام".

وقال إن على جميع المسلمين أن يتعاونوا لمنع الفئات الضالة والدويلات التي ترعى #الإرهاب وتمول الإرهابيين.