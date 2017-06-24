أمير الكويت يجري اتصالات خليجية لبحث أزمة قطر

أجرى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اتصالات هاتفية مساء الجمعة بأمير #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان.

واستعرض أمير الكويت معهم التطورات الأخيرة في المنطقة، خاصة ما يتصل منها بالتوتر في العلاقات مع قطر، متطلعاً "إلى تحقيق رأب الصدع في البيت الخليجي، بما يعزز المسيرة المباركة للأشقاء بدول #مجلس_التعاون"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وكانت الكويت سلمت قطر قائمة من 13 مطلباً للدول العربية المقاطعة، وفيها مهلة من 10 أيام لتنفيذها.