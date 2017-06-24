الأردن: السعودية تصدت لمن حاولوا تدنيس أطهر بقاع الأرض

أكدت الحكومة الأردنية وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهتها الإرهاب، مثمنة جهودها في التصدي للإرهابيين الذين "حاولوا تدنيس أطهر بقاع الأرض بمحاولتهم استهداف حشود المعتمرين في الحرم المكي الشريف".

وعبر وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، عن "إدانة الحكومة واستنكارها الشديدين للمخطط الإرهابي الذي كان يعتزم استهداف الحرم المكي الشريف في أواخر شهر #رمضان الفضيل وأحبطته قوات الأمن السعودية، ومن يقفون وراءه تخطيطاً ودعماً وتنفيذاً".

وجدد المومني دعوة الأردن إلى تكاتف الجهود لمكافحة #الإرهاب والإرهابيين وفكرهم الظلامي وأفعالهم الإجرامية، على ما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وكانت قوات الأمن السعودية أحبطت مخططاً إرهابياً كان سيستهدف المسجد الحرام في مكة المكرمة حيث حاصرت أحد الإرهابيين الذي فجر نفسه في إحدى العمارات السكنية.

وقالت وزارة الداخلية السعودية إنها تمكنت من إلقاء القبض على 5 من أفراد الخلية الإرهابية، وبينهم امراة، ولم تكشف عن هوياتهم "حفاظاً على سرية التحقيق".