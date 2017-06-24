استمع للتركي يروي كيفية إحباط استهداف الحرم المكي

قال المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، إن هناك بياناً سيصدر بعد الانتهاء من التحقيقات في قضية محاولة استهداف الحرم المكي.

وأوضح التركي، الذي تحدث في مداخلة مع قناة "العربية" أن "شخصاً واحداً فقط قاوم رجال الأمن وأطلق النار قبل أن يقوم بتفجير نفسه".

وأضاف: الانتحاري رد بإطلاق النار على رجال #الأمن عندما طالبوه بتسليم نفسه، مشيراً إلى أن التحقيقات مع الموقوفين جارية قبل الإعلان عن تفاصيل العملية.

وقال التركي: نعمل حالياً على تحديد هوية الانتحاري، وإن الخبراء يعملون على تحديد المادة المستخدمة في التفجير، معتبراً أن أمن زوار المسجد الحرام يمثل أولوية للسلطات في #السعودية.