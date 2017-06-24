الأحد أول أيام عيد الفطر بالسعودية ومعظم الدول العربية

أعلنت السعودية والإمارات ومصر والكويت وقطر والعراق والأردن ولبنان وفلسطين والسودان وليبيا، أن السبت هو آخر أيام شهر #رمضان لعام 1438 هـ، وأن الأحد (25 يونيو 2017) هو غرة #شهر_شوال وأول أيام #عيد_الفطر المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال، أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقال الديوان الملكي السعودي إن "المحكمة العليا تعلن غداً (الأحد) أول أيام عيد الفطر المبارك"، فيما أعلنت دار الافتاء المصرية أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر في مصر.

كما أعلن المجمع الفقهي العراقي أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وأعلن مفتي القدس أن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، وبالمثل أعلنت دار الفتوى في لبنان.

فيما أعلنت سلطنة عمان تعذر #رؤية_هلال شهر شوال، معلنة أن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.

كذلك، سيكون الأحد أول أيام عيد الفطر السعيد في ليبيا. لكن المغرب أعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر، "لتعذر رؤية هلال شوال".