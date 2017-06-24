شاهد.. حريق مروع لناقلة وقود ضخمة وبداخلها قائدها بعسير

باشر الدفاع المدني بمنطقة أبها #السعودية، اليوم السبت، بلاغا عن انحراف وانقلاب ناقلة وقود سعة ٣٢ طن ديزل بأحد الجسور قبل النفق التاسع بعقبة شعار شمال أبها الرابطة بين #أبها ومحافظة #حائل عسير.

ونتج عن الحادث احتراق الناقلة وتفحم السائق بداخلها وانسكاب الوقود وحدوث حريق بجزء الجبل والأجزاء المجاورة للناقلة بمساحة تقدر70 ×30 م تم التعامل مع الحالة من قبل فرق الدفاع المدني بالموقع، وعزل مادة الوقود المتدفقة وإخماد الحريق واستخراج جثة السائق من بين حطام الناقلة وتسليم الحادث للمرور لاستكمال الإجراءات اللازمة، حسب الاختصاص.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة #عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي.