مملكة الشباب الدائم

في تاريخ المملكة العربية السعودية من نشأتها إلى اليوم وهي في شباب متجدد دائم، شباب في القيادات، فقد اعتمد المؤسس لهذا الكيان الكبير الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه مبدأ منح الثقة والاعتماد على الشباب من البداية، ففيصل بن عبدالعزيز في عز شبابه كان نائبا للملك في الحجاز، في وقت كانت البلاد تتطلع وتبنى على أسس راسخة صلبة قابلة للإضافة واستمرار في التشييد والتطور على كل الصعد، وكانت المسيرة الخيرة في تطوير التعليم والبعثات التعليمة الوافدة، والابتعاث إلى الخارج الذي يدفع بالعديد من الشباب من أبناء الوطن ليعودوا وهم يحملون المؤهلات العلمية، ويتولون المناصب التي يعملون على تنطيمها وتطويرها، وكانت سمة رافقت ولازالت ترافق وتعطى الأولية عند كل ملك تولى من بعده.

المملكة نسبة الشباب فيها تفوق التصور وهي قائمة على مايقدمه الشباب، والقيادة الحكيمة للملك سلمان بن عبدالعزيز شعارها التطوير والبناء بالاعتماد على الشباب حسب المواقع والمكانة التي يرى أنها تسير على النهج القويم الذي يهدف للتقدم والمواكبة وترجمة الأقوال إلى الأفعال، فكانت الدلائل المشهودة في عهده عندما مكن الشباب من تولى المناصب القيادية، فالشباب عماد الوطن، ودليل ذلك ماحققه ولى العهد الشاب الديناميكي الذي حقق في فترة يسيرة ما لا يحقق في عقود، فمحمد بن سلمان الشاب الذي يحمل فكر العصر ويعمل بكل جد على المناهج المتطورة في كافة المجالات السياسية، والاقتصادية والإدارية، وما يستشرف المستقبل لتأكيد قدرات المملكة الكبيرة بحق في عالم لا يؤمن إلا بالأفعال التي تضيف وتعطي في المجالات التي تخدم الإنسانية وتحفظ المكانة للكيان.

كانت البيعة في مكة المكرمة عنوانا على أن مكة العاصمة المقدسة لها مكانتها في قلوب القيادة التي تحرص على أن تجعلها في المقدمة خدمة لبيت الله وشعارا بأن خدمة الحرمين الشريفين شرف لايفوقه شيء، وأن الحرص على الدوام بتنمية هذا الشعور يشمل الشيوخ والشباب، والشباب له قدرته على العمل المستمر في الاستزادة في ترسيخ القيم الدينية والإنسانية.

المملكة كيان متماسك، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تحركاته التي توالت في المجالات العديدة داخليا وخارجيا ولقاءاته، وزياراته للدول الكبرى غربا وشرقا والمحادثات الجماعية والفردية مع القيادات هنا وهناك، كانت لها نتائجها ومؤثراتها البناّءة المثمرة، وفي هذا الوقت الذي تتسابق فيه الأمم على الاعتماد على النفس كان محمد بن سلمان المهندس لرؤية 2030، وماتلا ذلك من مواقف شجاعة وصامدة قائمة على الثقة بمكانة هذا الكيان الكبير الذي يقف العالم معه في توجهاته القائمة على إحقاق الحق والعمل على التعاون المشترك في الأخذ والعطاء فيما يصب في صالح الوطن والمواطنين، وما يؤكد مكانة المملكة وتأثيرها في السياسة الدولية.

الإنجازات لاتعد ولا تحصى ولكنها ماثلة أمام المواطن والوافد في الداخل وفي الخارج يعلم العالم كافة ما أنجز، فالعالم اليوم لاتخفى عليه خافية، فوسائل التواصل الحديثة تنقل في ثوان ما يحدث وما يضاف.

مبايعة الخير في مكة الخير لابن الوطن الحصيف المخلص، ومارافق ذلك من تعيينات شابة مؤهلة من أحفاد المؤسس، كلها خير في خير للوطن والمواطنين، فالشباب عماد الأمة، وكل ذلك بشرى خير نسأل الله العلي القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لمافيه خير وعزة للمملكة الفتية دائما.

* نقلاً عن "الرياض"