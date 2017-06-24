هيئة كبار العلماء: "الخوارج" تجاوزوا كل الحرمات

قالت هيئة كبار العلماء في سلسلة تغريدات في حسابها الرسمي في "تويتر"، إن "الخوارج قد تجاوزوا كل الحرمات"، مشيرة إلى أنهم لا "يراعون حرما ولا حرمة، وليس لهم دين ولا ذمة، ولا أدل على ذلك من قصدهم #مكة_المكرمة بإجرامهم وإرهابهم".

وغرد الحساب الرسمي لكبار العلماء: "لتهنأ الدولة - أيدها الله - برجالها الفضلاء وجنودها البواسل، ولتطمئن إلى وعي ولاة أمرها ويقظتهم، الذين عرفوا بالحزم والعزم. أمدهم الله بعونه".

وأضاف: "هؤلاء الخوارج قد تجاوزوا كل الحرمات، فلا يراعون حرما ولا حرمة، وليس لهم دين ولا ذمة، ولا أدل على ذلك من قصدهم مكة المكرمة بإجرامهم وإرهابهم".

وتابع: "نحمد الله عز وجل أن مكّن رجال أمننا البواسل من إحباط هذه العملية الإرهابية التي تستهدف #المسجد_الحرام وزوّاره الآمنين".

وفي تغريدة أخيرة، قال: "توعد الله سبحانه من همّ بعمل سوء في الحرم فقال (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم). فكيف بمن استهدف أمنه وزواره الآمنين".