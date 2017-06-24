800 متر فقط فصلت الانتحاري عن الحرم المكي!

أعلنت السعودية إحباط عمليتين إرهابيتين في #مكة_المكرمة، الأولى بحي العسيلة، فيما أحبطت الثانية بحي أجياد المصافي، الواقع داخل محيط المنطقة المركزية للمسجد الحرام.

وأجياد، حي تاريخي محاذٍ للحرم في مكة. استخدمه الإرهابيون، لكي يكون موقعاً لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية التي كانت تستهدف ساحات الحرم المكي.

ويبعد حي أجياد عن الحرم نحو 800 متر فقط، إلا أن العمليات الاستباقية لرجال الأمن قد نجحت في إحباط العملية الإرهابية.

وعرض مواطنون فيديوهات تثبت تفجير الانتحاري نفسه في مكة المكرمة وهو بين الأنقاض. وحي أجياد مزدحم في مثل هذه الأوقات من العام، حيث يعد ملاذاً لكثير من الحجاج والمعتمرين لقربه من الحرم المكي، ولوجود فنادق كثيرة يعج بها ساكنوها من زوار الحرم المكي.

وخطط للعملية مجموعة إرهابية تمركزت في ثلاثة مواقع، أحدها في محافظة #جدة، والآخران بمكة المكرمة.

وبادر الانتحاري الذي كان مختبئاً في أحد منازل حي أجياد بإطلاق النار على أجهزة الأمن، رافضاً التجاوب مع دعوات الأمن بتسليم نفسه ليفجر نفسه لاحقاً بعد أن ازداد الخناق عليه. وأصيب إثر هذه الحادثة 6 وافدين إلى جانب إصابات خفيفة لحقت بخمسة من رجال الأمن. وأضاف بيان صادر أن قوات الأمن قبضت على 5 من المتهمين، بينهم امرأة، ويجري التحقيق معهم حالياً.