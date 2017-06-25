الفن والأدب والسينما قبل شجاعة الشجعان

لا أعرف ما الذي كانت دولة قطر تأمل في تحقيقه من هذا التوسع في النفوذ. لا يهم الأهداف ولكن ما هي القوة التي تملكها. لكي تنتصر عليك أن تنتصر على شعوب الدولة التي تروم غزوها. الغزو بلا رسالة ينقلب على أصحابه. غزا هولاكو بغداد وبعد قليل من الزمن انقلب عليه الأمر. انتصرت الحضارة على همجية فرسان الخيل البرية. لا يمكن لأي دولة أن تتمدد وتكسب الشعوب دون أن تستند على عمق إنساني.

عندما اندلع النزال الأكبر في تاريخ البشرية بين الاتحاد السوفيتي والغرب وجدت أميركا نفسها في وضع المهزوم لا محالة.

كانت أميركا أكثر ثراء من الاتحاد السوفيتي وأقوى عسكرياً ولم تخرج من الحرب العالمية الثانية محطمة كما حدث للأطراف الأوروبية المتصارعة. لكن أميركا واجهت عقبة ثقافية خطيرة في المعركة القادمة. منازلة التراث الروسي العظيم.

بدأ السوفييت يلوحون بالتركة العظيمة من تراث الشعب الروسي على أرض المنازلة الأولى برلين. أدباء من أمثال غوركي ودايستوفسكي وفن البالية. لم تكن أميركا تخلو من مبدعين لكن أميركا وجدت نفسها مقيدة بثرائها وسمعتها السيئة في معاملة السود. أخيراً عرفت أين ستقع الحرب العالمية الثالثة فأسست ما نعرفه اليوم بالسي أي أيه CIA.

بدأت وكالة السي أي أيه تروج للعمق الإنساني الأميركي بطباعة وترجمة كتب عمالقة الأدب الأميركي فوكنر هامنجوى وتعرف الشعوب بمسارح البرودوي وموسيقى الجاز والبلو والسينما بل تجاوزت القوة الأميركية الذاتية حتى صارت تحارب السوفييت بدعم فنون الشعوب الأخرى فصارت تمون المجلات العالمية (شعر ومواقف والآداب) في لبنان مثال على ذلك. في الستينات استعرت الحرب الحقيقية بالسلاح الثقافي والإنساني وليس بالمال. في الستينات أيضاً سيطر جمال عبدالناصر على الرأي العام العربي.

لم تكن إذاعة صوت العرب ( قناة جزيرته) تسير وحدها في أذهان الشعوب. ما كان يمكن أن يتحقق أي شيء لولا أن عبدالناصر كان يستند إلى قوة كبيرة مدادها الشعب المصري. كان اسم فريد شوقي، وأم كلثوم يسبقان عبدالناصر في أذهان العرب وكانت روايات نجيب محفوظ وقصص يوسف إدريس أضج من صريخ أحمد سعيد. تدفقت من مصر الكتب والترجمات والدراسات والمسلسلات التلفزيونية والمسرح المصري ومجلدات قصص الأطفال ( ميكي وسمير) لمن يتذكر. بإبداعات الإنسان المصري توج عبدالناصر نفسه زعيماً على العرب. لا بالجزيرة ولا بالمال

السيطرة على الشعوب بالمال سراب نفطي. لا تحصل بمالك إلا على المرتزقة. ينفضون عنك في أول لحظة يتأخر فيها الشيك. قوتك من شعبك وقوة شعبك مما يملكه من قدرات فنية وأدبية وإبداعية. فلم سينمائي قطري واحد يعرض في الرباط يحقق من التأثير ما يعادل تأثير كل صحفيي الأرض المستأجرين.

حكم القذافي ليبيا أربعين عاماً. لم يسع لتطوير الفنون والآداب والإنتاج السينمائي والتلفزيوني والمسرح في بلاده. بزهو الجاهلين خرج للعالم شاهراً سيف النفط. انتهى وانتهت طموحاته في معبر مجاري في الزنتان.

* نقلاً عن "الرياض"