الملك سلمان: أمن العالم واستقراره من أولوياتنا

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته الأحد للمسلمين بمناسبة عيد الفطر أن المملكة تولي جل اهتمامها لأمن العالم واستقراره، مشيراً إلى معاناة العالم من الإرهاب بشتى أصنافه وأنماطه وألوانه.

وقد استقبل الملك سلمان اليوم في #قصر_الصفا في #مكة المكرمة عقب صلاة عيد الفطر، الرئيس اليمني ورئيس المالديف ورئيس الوزراء اللبناني، وكذلك الأمراء والعلماء والمشايخ والوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين الذين قدموا التهنئة بعيد الفطر المبارك.

وكان #خادم_الحرمين_الشريفين أدى في #مكة_المكرمة صباح الأحد صلاة العيد مع جموع المصلين الذين اكتظ بهم #المسجد_الحرام والساحات المحيطة به. حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وقد أدى الصلاة مع الملك سلمان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والرئيس محمد وحيد الرئيس السابق لجمهورية #المالديف، ورئيس وزراء #لبنان سعد الحريري.