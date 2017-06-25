بالصور.. الملك سلمان يؤدي صلاة العيد بالمسجد الحرام

أدى #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في #مكة_المكرمة صباح اليوم صلاة #عيد_الفطر المبارك مع جموع المصلين الذين اكتظ بهم #المسجد_الحرام والساحات المحيطة به. حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقد أدى الصلاة مع خادم الحرمين الشريفين، الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، والرئيس محمد وحيد الرئيس السابق لجمهورية #المالديف، ورئيس وزراء #لبنان سعد الحريري.

كما أدى الصلاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، والأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وخالد بن فهد بن خالد، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ولأمير محمد بن فهد بن محمد، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز، والأمير تركي العبدالله الفيصل، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة.

وكذلك الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والأمير الوليد بن بدر بن سعود، والأمير ممدوح بن عبدالرحمن بن سعود، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن محمد بن سعد بن عبدالرحمن وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالإله بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن خالد الفيصل، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير الدكتور سعود بن الحسن بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، والأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن خالد بن سعد، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز والأمير سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، والعلماء والمشايخ، والوزراء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.