شاهد محمد بن سلمان يزور حماة الحرم من الاعتداء الإرهابي

زار ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان صباح اليوم المصابين في حادثة حي العسيلة بمكة والتي كانت تستهدف #الحرم_المكي.

واطمأن ولي العهد على المصابين الأربعة في مستشفى قوى الأمن، حيث يتعالج ثلاثة من رجال الأمن ومصاب من الجنسية المغربية من المعتمرين.

وقدم ولي العهد وبحضور وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف شكره وامتنانه لرجال الأمن على ما قدموه من تضحيات وكشف للجريمة في موقعها وتدمير المخطط الإجرامي من التعرض لأطهر بقاع الأرض.

وكانت قوات الطوارئ الخاصة قد تصدت وأحبطت عملا إرهابيا كان يستهدف أمن المسجد الحرام في الليلة الأخيرة من شهر رمضان، حيث بادر الانتحاري الذي كان مختبئاً في أحد منازل حي أجياد بإطلاق النار علي الأجهزة الأمنية رافضا التجاوب مع دعوات تسليم نفسه ليفجر نفسه لاحقا بعد أن ازداد الخناق عليه، ما تسبب في إصابة عدد من رجال الأمن وبعض الوافدين.