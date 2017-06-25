ولي العهد يستقبل قادة وزارة الدفاع بمناسبة عيد الفطر

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز #ولي_العهد نائب رئيس مجلس الوزراء #وزير_الدفاع بعد صلاة #عيد_الفطر صباح الأحد مساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، ورئيس الشؤون الخاصة بمكتب وزير الدفاع خالد الريس، وقادة أفرع القوات المسلحة وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع الذين قدموا للسلام على ولي العهد وتهنئته بعيد الفطر المبارك، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونقل ولي العهد خلال الاستقبال تحيات #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وتهانيه لهم بعيد الفطر المبارك.