العيد موسم للإنسانيات!

* بما أننا نعيش أيام (العِيْد) التي تنادي بالإنسَانِيّات، ومحاولة زرع الفرحة والبهجة في نفوس كل الناس، وهذا ترسمه الكثير من اللمسات والممارسات البسيطة، التي يمكن المبادرة فيها، وتطبيقها دون عَناء؛ ولكنها فقط إرادة العطاء.

* وفي هذا الميدان أذكر قصةً أبطالها (أهلُ حَيٍّ في مدينة اسطنبول التركية)؛ اتفقوا على تَعَلّمِ (لغة الإشارة) في أحد المراكز المتخصصة؛ أما الهدف فالتّواصل مع جارهم (محرم) وهو الشاب الأَصَم؛ وبعد شهر من التدريب فاجأوا جَارَهم بمقدرتهم على التفاهم معه من خلال عدة مواقف وَضَعُوه فيها، مع تصويره دون أن يعلم، وعندما أخبروه بما فعلوه من أجله، تَأَثّر (محرم)، وبكى؛ ربما فرحًا أو فخرًا بما صنعه جيرانه إحساسًا به.

* مشهد آخَر مكانه (مستشفى مدينة عنيزة العام)، حيث رأيتُ هناك رجلًا ينتقل من غرفة إلى أخْرى يُسَلِّم على جميع المرضى، تسبقه ابتسامته البريئة، وهو يتمنى لهم الشفاء، بعد ذلك عرفتُ بأن (ذاك الرّجُل) يُكَرّر زيارته تلك عصَر كلِّ جُمْعَةِ، منذ عدة أعوام، دون كَلَل أو مَلَل.

* حكاية عطاء روّادها شباب من مركز (الشِّيْحِيّة) التابع لـ(منطقة حائل)، فقد أحسّوا بمعاناة وحاجة أهلهم الطيّبين، ولأنهم نذروا أنفسهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم؛ فقد زرعوا هناك مبادرة فريدة أسموها (مَبَرَّة)؛ من خلالها يُقدِّمون أكثر من (100 خدمة) للسكان، إلكترونية وورقية، وتدريبية؛ كـ(طَلب الخدمات المتنوعة، وتعبئة الاستمارات الخاصة بها، والتقديم على الوظائف والجامعات والكليات، وتسديد الفواتير المختلفة، وتصوير المستندات، والسّحب الآلي للنقود في ظِل عدم وجود صَرّافَة، إضافة لتقديم دورات في الحاسب الآلي، ومهارات التعامل مع الأجهزة الحديثة، إلى غير ذلك من المهام المجانية، التي بعضها قَد يتطلب قيام بعض الشباب بمراجعة (مدينة حائل) التي تبعد عنهم نحو (130 كم).

* تلك المشاهد والحكايات سبق ونقلتُ بعضها؛ ولكني استعدتُها اليوم للتأكيد بأن أبواب صناعة الخير والأمل في المجتمع كثيرة ومفتوحة، والوصول لها سهل جدًا؛ لكنها تحتاج منّا فقط لروح المبادرة، ولعل بهجة (العِيْد) تكون إحدى المُحَفِّزَات، وكل عام والجميع بخير.

*نقلا عن