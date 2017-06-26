شاهد طفلة محمد عبده تقاطعه وتغني مباشرة على الهواء!

يقص الفنان السعودي الكبير محمد عبده، مساء غد الثلاثاء، شريط حفلات عيد الفطر وموسم الصيف في #السعودية، بإحياء حفلة غنائية في #جدة.

وتعتبر هذه الحفلة الرابعة لعبده في المملكة هذا العام، بعد ثلاث حفلات أحياها منذ يناير الماضي في كل من #الرياض وجدة.

يذكر أن كلا من الرياض وجدة و#أبها تنتظر حفلات عدة لفنانين سعوديين وخليجيين بدءاً من الغد وحتى منتصف يوليو المقبل، في عودة قوية للحفلات الغنائية في البلاد منذ بداية العام الحالي بعد غيابها لسنوات.

وفي مقابلة مع "العربية" الاثنين، توجه عبده بالمعايدة إلى الشعب السعودي والعالم الإسلامي عامة. كما توجه بالمعايدة إلى الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما عبر عن سعادته بالعودة إلى الغناء في السعودية بعد "تأجيل" وانقطاع.

وعما سيغنيه غداً في جدة قال إنه ينوي غناء مجموعة جديدة مثل "رماد المصابيح وخجل".

أما عن حفلته المقبلة في #أبها، فأكد أن لمسرح المفتاح حيث سيغني مكانة خاصة في قلبه، لا سيما أنه عاصر بناءه وتجهيز الهندسة الصوتية فيه، مشيداً بمقومات هذا المسرح وسعته التي تتفوق على العديد من المسارح في الشرق الأوسط وأوروبا.

إلى ذلك، شكر هيئة الترفيه وعلى رأسها #ولي_العهد لأنه أعاد الاهتمام بهذا المسرح بمشاركة #أمير_عسير.

أما المفاجأة، فأتت في منتصف المقابلة، حين دخلت طفلته الصغرى عالية وراحت تغني وتدندن غير آبهة بالكاميرا.

فما كان من عبده إلا أن حاول ترجمة ما تقوله، مؤكداً أنها تتمنى للمشاهدين عيداً سعيداً. كما كشف أن جميع أولاده يتمتعون بذائقة فنية ويستمتعون بالموسيقى والغناء.