"المحتطبة" تغتال فرحة شاب عشريني بالعيد أثناء التنزه

باشرت فرق الدفاع #المدني بأبها عند الساعة ٩:٤١ من صباح هذا اليوم، الاثنين، بلاغا مفاده غرق شاب في العقد الثاني من العمر، وذلك خلال محاولة التنزه والسباحة مع مجموعة من أقرانه بتجمع مياه #غدير المسمى #المحتطبة بقرية #العلاية بأبها، (وهو تجمع مياه صخري وعر جدا مساحته 24m×17m تقريبا وعمق متدرج يصل إلى 6m تقريبا).

وعند مباشرة فرق الدفاع المدني الحالة اتضح استخراج جثمانه من قبل بعض المتواجدين بالموقع قبل وصول الفرق، فيما قامت الفرقة بنقله عبر طريق جبلية صخرية وعرة إلى موقع تمركز الآليات وتسليم الحادث للشرطة لإكمال الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص، بحسب كلام المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي.

ونوه العقيد العاصمي بخطورة الاقتراب والسباحة في مثل هذه المواقع حتى وإن كان الشخص يجيد السباحة نظرا لما تحتويه داخلها من صخور حادة جدا، وتجاويف صخرية، بحكم طبيعة الموقع وما تضم من مخاطر أخرى مثل #الطمي أو #الطين اللزج الموجود بقاع المياه الذي قد يتسبب في نشوب الشخص، ومن ثم غرقه، كما أن وعورة الطريق الجبلية الصخرية الموصلة للموقع تشكل في حد ذاتها خطورة عالية لمرتادي الموقع.