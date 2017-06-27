أبها تتأهب لـ"ماراثون" بين ألمع نجوم الكوميديا العرب

للعام الثاني على التوالي والثالث منذ الانطلاق، تتأهب مدينة أبها للاحتفاء بجمهور "مهرجان الكوميديا الدولي" في دورته الثالثة ضمن فعاليات #مهرجان_أبها_يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية، متضمناً العديد من العروض المسرحية والـ"ستاند آب كوميدي"، بالإضافة لباقة من الحفلات الغنائية المتنوعة، حيث وقع مجلس التنمية السياحية بالمنطقة عقداً مع مؤسسة "رواد ميديا" لهذا الغرض، بعدما حققت الأخيرة نجاحاً كبيراً في موسم العام الماضي، الذي حظي بإعجاب وإشادة الجمهور، فضلاً عن حصد جوائز المهرجان.

ومن المقرر انطلاق الدورة الثالثة من #مهرجان_الكوميديا_الدولي في 3 من ذي القعدة الموافق 26 من يوليو/تموز المقبل على #مسرح_المفتاحة العريق.

ونجح هذا المهرجان في أن يستقطب خلال دورة العام الماضي أكثر من 10 آلاف زائر ومشاهد، وتحول في وقت وجيز إلى منصة لإطلاق المواهب الجديدة في شتى المجالات، جنباً إلى جنب مع رموز الفن والكوميديا والطرب في #السعودية والعالم العربي. ومن المتوقع أن يزيد زوار هذا العام ليصل إلى 15 ألفا.

ويتزامن المهرجان مع احتفالات #أبها بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2017، "ليصبح العيد عيدين"، خاصة أن مسرح المفتاحة يحشد لمشاركة أكبر قدر من نجوم الكوميديا والطرب من السعودية والإمارات والكويت ومصر والمغرب وسوريا، إذ يعمل حالياً على تجهيز عدة فعاليات من ضمنها مسرحية "رجالية" وأخرى "نسائية" و"استعراضات مسرحية" و"ستاند آب كوميدي" وغيرها من الفعاليات الأخرى، فضلاً عن التدقيق في اختيار الموضوعات المشاركة وكذلك النجوم المشاركين.

في هذا السياق، قال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير وأمين "مهرجان أبها يجمعنا" المهندس محمد العمرة: "مهرجان الكوميديا يُعد من الفعاليات الكبيرة والثرية التي نحرص على إظهارها بالشكل الذي يليق بمكانة المملكة العربية السعودية. وسنحرص في دورته الجديدة على أن نفاجئ جمهور أبها بمجموعة ثرية ومتنوعة ومتجددة من الفعاليات التي ترضي جميع الأذواق على مستوى الأفكار والنجوم، ومن ثم تكريم الرموز والإعلان عن جوائز المهرجان التي يتنافس عليها مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا الخليجيين والعرب وكذلك نجوم الكوميديا الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وذكّر بأن دورة العام الماضي كرمت مجموعة متميزة من القامات الفنية الكوميدية على رأسهم الفنانة القديرة حياة الفهد من الكويت والفنان أحمد بدير من مصر والفنان عبدالإله السناني من السعودية والفنانة هدى الخطيب من الإمارات، وغيرهم من نجوم الكوميديا، وذلك تقديرا لإسهاماتهم الكبيرة في هذا المجال.

يشار إلى أن الدورة الماضية تضمنت عرضين مسرحيين أحدهما مخصص للرجال بعنوان "أنا وهو وهو" بطولة الفنانين أحمد بدير وعبدالإله السناني وعبدالله عسيري ومحمد الصاوي، وآخر مخصص للنساء فقط هو "ظل حيطة" وشارك في بطولته الفنانات هيا الشعيبي ونشوى مصطفى ووجنات الرهبيني وشيرين حطاب وسارة اليوسف.