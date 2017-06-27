الجبير: لا تفاوض مع قطر حول قائمة المطالب

أكد وزير الخارجية السعودية، عادل #الجبير، الثلاثاء، خلال لقاء مع الصحافة في واشنطن أن "لا تفاوض مع #قطر حول قائمة المطالب"، مشيراً إلى أنه "بيد قطر قرار التوقف عن دعم التطرف والإرهاب"، حسب ما نشرته الوزارة على حسابها الرسمي على موقع "تويتر".

وشدد الجبير على أن الدول العربية، التي اتخذت قراراً بمقاطعة قطر لا تنوي التفاوض معها بشأن القائمة، التي تضمنت 13 مطلباً من الدوحة لإنهاء المقاطعة.

وكانت الدول المقاطعة لقطر، وهي #السعودية و #مصر و #الإمارات و #البحرين قدمت عبر الوسيط الكويتي قائمة بعدة مطالب، من بينها وقف عمليات التحريض الإعلامي وتسليم مطلوبين وقطع علاقات الدوحة بتنظيمات إرهابية.