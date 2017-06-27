هيئة الترفيه تنفي علاقتها بمسرحية "سواقة حريم"

رفضت هيئة الترفيه، ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي عن تهكمها بالمرأة من خلال إصدار تصريح لمسرحية نسائية تحمل اسم " #سواقة_حريم "، وقالت الهيئة في بيان عبر حسابها في #تويتر:" إن الهيئة لم ترخص لها، ولم توافق على إضافتها ضمن الفقرات المقترحة من منظم مهرجان "أكل أول" المقام ضمن روزنامة العيد في مدينة جدة".

وبينت #الهيئة_العامة_للترفيه أنه تم استخدام شعارها من دون علم وموافقة منها، وأهابت بجميع منظمي الفعاليات عدم استخدام اسم الهيئة أو شعارها من دون موافقة مسبقة، كما أكدت أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بذلك.

يذكر أن مسرحية "سواقة حريم" من إخراج وتأليف الفنان عماد اليوسف ومن بطولة أمل اليافعي، وهبة عبدالعزيز، ولمياء عبدالفتاح، وأهداب علي ومناهل الرحيلي.