العيد وجماليات الترفيه

الأعياد تعني الفرحة المشتركة التي تعم الناس جميعا بعد تحقيق إنجاز روحاني, أو دنيوي, كتعبير عن بهجة بما تحقق من عمل, فعيد الفطر يأتي بعد أن أدى الصائمون شهراً كاملا يمثل الركن الرابع من أركان الإسلام, فالصائمون في كل بلد مسلم يعبرون عن فرحتهم بتمكنهم من قضاء الشهر الفضيل مع أمانيهم أن يكونوا قد أدوا الركن بما يستحقه من أعمال, وأن يعلنوا هذه البهجة التي تعبر عن الشكر والعرفان, فالأعياد كثيرة في العالم, ولكن الأعياد التي تأتي تبعا للمناسبات الدينية هي التي تُمَجَّدُ لخروجها من الأعماق المؤمنة لكونها قد أدت ما أمر به الخالق سبحانه, وهي تريد أن تحتفل بما وفقها فيه للكمال.

احتفلت المملكة من أقصاها إلى أقصاها, ومعها المسلمون جميعا حسب التقاليد المتبعة في كل بلد, وكانت أفراح العيد هذا العام غيرها في عقود مضت كانت فرحة العيد تمر في النفوس ولكن الأفعال التي تظهر الأفراح تعبيراً (صورة وصوتا) قد غيبت تبعا لبعض الظروف التي أعطيت أكثر مما تستحق مما يشبه المجاملة, أو المراعاة حتى صارت كما العادة الحتمية, وهي وإن استمرت سنوات ستتغير حتما, فالأجيال تتغير بتغير الزمن, وما حصل من الانفتاح الإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي, وما قَدِمَ به من تعلم في الخارج, وما تمكنت المدارس والجامعات في المملكة بفضل التوجيهات التى تراعي فيها القيادة بحكمتها وحنكتها أن العالم واحد, وأن العزلة والتواري عن الكيان العالمي لا يشبع الرغبات الإنسانية, ولا يعطي الأجيال المتفتحة المستنيرة المتابعة لما يجري في العالم من حولنا ومن هو بعيد عنا, وهذا البعد أصبح أقرب من القريب, فكل يعمل على أن يعطي لأجياله ما تستحق من علوم وفنون, والتسابق في مسافات طويلة للحاق والفوز بما يتحقق من إنجازات عالمية توصلت إليها دول لم تكن في الحسبان, ولكن بالتخطيط واستشراف المستقبل عملت ولحقت.

المملكة عملت وتعمل وما يلاحظ من إنجازات يؤكد ويبرهن على أن همها الاهتمام بالوطن والمواطن, فالقيادة تعمل والمواطن يؤيد ويطلب, والكثافة السكانية وزيادة الأعداد التي تبرهنها الإحصاءات بفضل الوعي الصحي لدى السكان وما وفرته الدولة من مستشفيات راقية, ومستوصفات, ومراكز صحية, وهذه مساندة في الكثافة السكانية.

كانت احتفالات العيد هذاالعام التي تضمنت الفن بأنواعه وفي مقدمته الغناء الذي يسانده العالم ويعمل على رقيه, فقد كانت مشاركة فناني الوطن المشهورين الذي يلاحقهم جمهورهم ومحبوهم من جيع الأعمار في البلدان المجاورة, وعرفهم من خلال الفضائيات والمسارح العربية, فهم اليوم يواجهون المحبين والمقدرين للفن الغنائي الرفيع من فنانينا الذين يُطْلَبُونَ من عواصم وبلدان عديدة للمشاركة لما لهم من مكانة فنية راقية, ففي الرياض, وجدة, والدمام, ومدن المملكة المتوفرة فيها المسارح وقاعات الغناء يسعدون السامعين, كما أن معنوياتهم ارتفعت بتواجدهم أمام أهلهم وذويهم, ومحبيهم, وهذه خطوة متقدمة جديدة, وقد كانت حاضرة, ولكن كما أسلفت تسببت ظروف في التعتيم وها هو إشعاع الفن يعود, وسيضيف إلى المعروفين من الفنانين طلائع جديدة, فالوطن ليس عقيما وليس كارها ورافضا للفن, فالفن الرفيع عنوان رقي وذوق رفيع, عيد سعيد (=هذاالعام) وسط أفراح متتالية شهدها الوطن الغالي بقرارات تستقرئ ما يتطلبه الزمن من مواكبة, وما يستحقه المواطن من حرية التعبير عن الفرحة في المناسبات التي يجب أن يفرح فيها, فالغناء, والعرضات بأنواعها, والمزمار, والرقصات الشعبية والطرب, والتمثيل, والاسكتشات, والرسم, فما حصل وسيحصل مُفْرحٌ ومبهج, والسينما التي حققت الكثير من الجوائز تنتظر إشارة البدء, وفي مراعاة المتغيرات واتساع مساحة المعارف والاطلاع ومتابعة ما يجري في العالم ليس صعبا على بلد يملك كل إمكانات الرقي والازدهار إيجادها, وهيئة الترفيه عملت وتعمل وما هو مأمول منها أكثر, فما جماليات الترفيه في هذا العيد إلا مقدمة جميلة والقادم سيكون أجمل للترفيه عن المواطنين شيوخا وكبارا وصغار ذكورا وإناثا (وكل عام وأنتم بخير وبرفاه رحب الأفق).

* نقلاً عن "الرياض"