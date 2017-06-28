القبض على العراقي قاتل مقيم ومواطن بمدرسة في الرياض

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة #الرياض، العقيد فواز بن جميل الميمان، أنه بتاريخ 5/9/1438هـ تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن إطلاق نار داخل إحدى المدارس الأهلية شمال العاصمة، نتج عنه وفاة شخصين في الحال وإصابة ثالث.

وقال العقيد إنه جرى الانتقال الفوري من قبل المختصين لمعاينة مسرح البلاغ ومباشرة إجراءات الضبط الجنائي، حيث عثر على شخصين متوفيين في الموقع (سعودي في العقد الرابع من العمر وفلسطيني في العقد الخامس من العمر) جراء تعرضهما لإطلاق النار. أما المصاب الثالث (فمصري في العقد الرابع من العمر) تم إسعافه على الفور.

كما أشار إلى أنه تم التعميم عن الجاني وفق الأوصاف التي أدلى بها الشهود، وبعد جهود ميدانية متواصلة تم ضبطه من قبل إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض (عراقي الجنسية/في العقد الرابع من العمر) رغم محاولته التنكر وتغيير ملامحه، وضبط بحوزته سلاح الجريمة و23 طلقة.

وأضاف أن نتائج الفحوصات الحيوية الصادرة عن مختبرات الأدلة الجنائية أكدت هويته وتطابق السلاح المضبوط مع سلاح الجريمة، وأقر بما نسب إليه بمواجهته وسماع أقواله.

وتم التحفظ على المتهم وإيقافه بمركز الشرطة المختص وتحريز المضبوطات وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم، حسب الاختصاص.