"لحن الحياة" يتغنى بجمال أبها والأعمال التي خلدته

تستعيد مدينة #أبها علاقتها بأجمل الأعمال الفنية التي تغنت بجمالها وحسنها الأخاذ خلال العقود الطويلة الماضية، عبر عمل ضخم، أعاد تجديد تلك الأعمال بنكهة مستحدثة واحترافية كلاسيكية.

وسيتجسد ذلك عبر لوحات فنية جديدة لكنها تحافظ على أصالة الألحان وتحيي الزمن الماضي الجميل.

وقد انتهى المخرج أسامة ماطر والفنان عبدالله القرني من تجهيز هذا العمل الذي سيصاحب حفل افتتاح #مهرجان_أبها_للتسوق لهذا العام وسيحمل عنوان #لحن_الحياة.

وسيشارك في هذا العمل نخبة من الشعراء والفنانين والمصورين من منطقة #عسير وفرق شعبية من المنطقة، بالإضافة لفرق استعراضية روسية وأوكرانية. وسيعرض العمل سابع أيّام عيد الفطر.

ويتحدث العمل عن مسيرة الأعمال الفنية التي تغنت بمدينة أبها والفنانين والشعراء والملحنين الذين غنوا لها أجمل الألحان والكلمات، ويأتي في مقدمتهم الفنان الراحل طلال مداح ورائعته "شفت أبها" وفنان العرب محمد عبده وأغنية "يا عروس الربى الحبيبة أبها" وغيرهما.

كما سيُعرض فيلم يعطي لمحة عن مدينة أبها بمناسبة اختيارها عاصمة للسياحة العربية لهذا العام.

يشار إلى أن التصوير ابتدأ منذ اللحظة الأولى التي تم فيها تتويج أبها بهذا اللقب، وسيرافق الفيلم موسيقى تصويرية خاصة تمّ إنتاجها بهذه المناسبة تجمع بين الفنّ الشرقي والفنّ الغربي بشكل عام.

الجدير بالذكر أن العمل جمع أسماء عدة من أبناء المنطقة المميزين في مقدمتهم الشاعر عبدالرحمن أحمد عسيري الذي كتب النص للفيلم والشاعر أحمد المنجحي الذي كتب سيناريو اللوحة الأخيرة "لحن الحياة"، وهي من غناء وألحان وتنفيذ موسيقي للفنان عبدالله القرني بدعم وإشراف عام من مدير مهرجان أبها للتسوق إبراهيم بن محمد الجارالله. وسيقوم الدكتور محمد الصبيحي بالتعليق الصوتي على الفيلم، وقد استغرق تصوير العمل قرابة 11 شهرا مع التنفيذ الموسيقي الذي تم في 3 دول عربية (وهي الإمارات واليمن ومصر) إلى جانب عدد من مدن #السعودية.