بالصور.. هذا ما سيشاهده السعوديون بشارع الفن في أبها

نجح شارع الفن في #أبها بوضع صورته كواجهة رسمية لموقع القمة العربية الإسلامية الأميركية كأحد الأعمال الداعمة للعمل الإسلامي الموحد، الذي يعبر عن الفكر العربي الرافض للإرهاب، والداعي للجمال وتبادل الأفكار الخلاقة.

وها هو #شارع_الفن يفتح أبوابه مجدداً في قلب مدينة أبها 15 شوال الجاري، ضمن فعاليات "مهرجان أبها يجمعنا " المواكب لاحتفالات المدينة بلقب #عاصمة_السياحة_العربية 2017 م، بعد أن حقق نجاحا باهرا خلال الصيف الماضي، حيث بلغ عدد الزوار اليومي له أكثر من 30 ألف زائر.

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة أمين عام مجلس التنمية السياحية والمهرجان م.محمد العمرة: "عُمِل في هذا الموسم على تطوير العمل بقيادة أمير المنطقة وبمتابعة وإشراف سمو نائبه رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير منصور بن مقرن لظهور العمل بشكل يليق بالحدث المهم لمدينة أبها، كونها تتوج كعاصمة للسياحة العربية لهذا العام، وبتعاون الجهات الحكومية ذات العلاقة، وليصبح هذا الشارع مزاراً سياحياً ثقافياً فنياً، حيث سيكون الموقع من بداية حديقة الزهور بأعلى الشارع مقابل التأمينات الاجتماعية حتى نهاية الشارع عند الخطوط السعودية".

وقال: "إن شارع الفن لهذا العام يمثل نقلة نوعية في تاريخ الفعاليات كما بدأ بشكل لافت، وسيطبق هذا العام على عدة مراحل منها المرحلة الأولى، والتي ستكون جاهزة قبيل منتصف هذا الشهر، ثم المرحلة الثانية التي ستنتهي بنهاية هذا الشهر، لتعطي إضافة جميلة لهذا الشارع ولتزيد من تعدد وتنوع الفعاليات والأساسيات لهذا الشارع كمزار دائم، والمرحلة الثالثة، وهي إضافة النوافير الراقصة والتي تعد الأحدث على مستوى المنطقة إذ صُمِم شكلها وفق منظور يناسب المكان، لتعكس جمال هذه المدينة التي تتربع على عرش السياحة العربية".

من جهته، أوضح صاحب الفكرة الفنان عوض ال زارب أنه وضعت خطة متكاملة لهذا العام لتنوع وتعدد الفعاليات بالشارع والاعتماد على شباب المنطقة، لإظهار ما لديهم من مواهب ومحتوى ثقافي فني، فضلاً عن الاهتمام بخدمة زوار المكان والفعاليات المقامة فيه من حيث التنظيم، ومراعاة الحركة المرورية، وتوجيه وإرشاد وتنظيم الحشود وتوفير مواقف السيارات المجاورة للمنطقة كاملة.

وأضاف: "هناك خطة لإضافة كل جميل لهذا الشارع وفق خطط مدروسة، لينافس أجمل الشوارع على مستوى العالم، فسيتم توفير مواقع للأسر وللشباب، وإضافة عدد كبير من المنظمين الذين سيحصلون على دورات تدريبية مكثفة للعمل على إنجاح هذه الفعالية، وليعكسوا صورة جميلة ومشرّفة لأبناء الوطن عامة والمنطقة على وجه الخصوص، وإضافة 20 بوث حديثة وبتصميم عالمي مضاءة، لتخدم كل موهوب وفق جدول منظم لخدمة الجميع، واستحداث حاضنة فنية للأطفال مقسمة لخدمة الفتيان والفتيات، وتوفير مدربين لتعليمهم الرسم، وأيضا القراءة وتنمية المواهب لديهم وعرض أعمالهم للجمهور، كما تم توفير منطقة مطاعم ومقاهٍ على امتداد الشارع، مع وجود فعاليات تفاعلية ستزيد من جمال الشارع، وستكون مفاجأة للجمهور الحاضر بالمكان بشكل مذهل، ومنصات لإبراز ما تحتويه المنطقة من مبدعين ومثقفين وكتاب ولإبراز أي عمل يستحق الإشادة، ومكتبة شارع الفن وهي عبارة عن مكتبة مفتوحة بالشارع لدعم الأدباء والمثقفين والمهتمين بمجال القراءة، كما أن هناك تعاوناً كبيراً بيننا وبين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في كافة ما يخص التنظيم وتثقيف المجتمع من الناحية الصحية والتوعوية وغيرها من خلال وضع أماكن لهم على امتداد الشارع وفي الحدائق التابعة للشارع".

وأشار زارب إلى أن عدد المواهب التي شاركت العام الماضي، واستفادت من شارع الفن فاق 1200 فنان وفنانة وموهوب وموهوبة في مجالات الرسم والإنشاد والاستعراض وألعاب الخفة والتمثيل والألعاب الرياضية الصعبة والسيارات الكلاسيكية التي كان بعض أصحابها يمتلكها لمتحفه الخاص أو لهوايته، والدرجات النارية والفلكور الشعبي وأيضا للموهوبين في العزف كل هذه الفنون والمجالات كان لها حضور بارز، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الأغلبية كان ظهورهم لأول مرة ومن سن الست سنوات، في حين كان الموقع قد احتفى بمشاركة أكبر رسامة شاركت بفن القط وهي فاطمة البشري بعمر تجاوز 93 عاما.