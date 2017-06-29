صور.. غرق شاب سعودي أثناء سباحته في سد ترابي

ابتلع #سد_العشة الواقع بمنتزه العشة، على طريق نجران، شاباً سعودياً، خلال السباحة مع بعض أصدقائه، ما أدى لوفاته.

وباشر #الدفاع_المدني في ظهران الجنوب بلاغاً عن "غرق شاب سعودي (17 عاماً) خلال السباحة مع بعض أقرانه في مياه سد ترابي المسمى (سد العشة)، الواقع بمنتزه العشه طريق #نجران، حيث قام غواصو الدفاع المدني بتمشيط مياه البحيرة".

وتم انتشال جثمان الشاب ونقله للمستشفى، وجرى تسليم الحادث للشرطة لإكمال الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص، على ما أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة #عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي.