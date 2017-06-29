فيديو.. قصة الضوء الذي انبثق من جبل بالأحساء

ضوء لافت ينبثق من سفوح جبل قارة، ستشاهده من وسط #الأحساء، ويمثل لوحات تحاكي الطبيعة والحياة، والتطور الذي تعيشه #السعودية بتقنية متقدمة ثلاثية الأبعاد، عمل عليها فريق إيطالي وسعودي متخصص على مساحة إجمالية تقدر بـ 2 كم.

وعند الاقتراب من الحدث سيظهر كرنفال "الضوء يجمعنا" الذي تقدمه #هيئة_الترفيه في أرض الحضارات، وسط حضور تجاوز 17 ألف زائر خلال أيام العيد.

حول الفعالية، أوضح مدير الفعاليات في الهيئة العامة للترفيه عبدالرحمن بخش لـ "العربية.نت" أن الفعالية تركز على الضوء في كامل أركانها بالجبل، والتي من بينها إضاءة الأشجار في ممرات الجبل، والإضاءة المزاجية "البنفسجية، والزرقاء، والحمراء"، في بعض أركان ومغارات الجبل.

وقال بخش: "الهدف من استخدام تلك الألوان في الإضاءات إلى تغيير شكل المكان عما هو متعارف عليه سابقاً بطريقة احترافية".

وأضاف أن هذه الإضاءات المتنوعة أكسبت الجبل جمالاً إضافياً وإمتاعاً بصرياً لزوار الكرنفال، كما يشمل الكرنفال 3 عروض مسرحية للأطفال على المسرح الترفيهي إلى جانب المقطوعات الموسيقية لقصائد شعرية وطنية، وذلك بالاعتماد على أحدث التقنيات في العروض الضوئية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الأحساء للسياحة والترفيه، وليد العفالق، أن الإضاءة تم استخدامها في جذب السياح إلى هذا الموقع التراثي العتيق، حيث تم تقسيم الكرنفال إلى خمسة أركان، وهي: الغابة البيضاء، والعروض ثلاثية الأبعاد للفضاء والبراكين، والاستعراض مع بالونات الهليوم في السماء، ومقطوعات موسيقية لقصائد شعرية وطنية مع السعودي الموهوب لبيد، إضافة إلى مسرح الأطفال الذي يشتمل على ارتداء العائلة لملابس وأقنعة زجاجية عاكسة مصنوعة من المرايا، وتغطي كامل أجسامهم.