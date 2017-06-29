بماذا علق حسين الجسمي على صورته المعبرة بالرياض؟

تألق نجم الأغنية الخليجية والعربية الفنان #حسين_الجسمي في حفلته التي احتضنها #مركز_الملك_فهد_الثقافي في #الرياض، وهي الحفلة الرسمية الأولى له في العاصمة #السعودية.

وأطلق الجسمي عبر الحفلة أغنية "الطيب" التي تغنى لأول مرة على المسرح من كلمات الشاعر "واحد"، وقدم مجموعة من أشهر أغنياته، مثل: "قاصد" و"تبقى لي" و"شفت" وتفاعل معه الجمهور في أغنية "سلمان الشهامة".

الجسمي غرد عبر حسابه في تويتر بعد الحفلة قائلاً: "أعتز وأفتخر بحبي لهذا الوطن الغالي وأبنائه، حفلة تاريخية جمعتنا عنوانها الأخوة والوطنية في الرياض اسمحوا لنا عالقصور".

وشارك مع الجسمي في الحفلة الفنان الشاب فؤاد عبدالواحد، الذي أبدى سعادته بالمشاركة والوقوف أمام جمهور الرياض.